Москва, , 13:22 — REGNUM Спрогнозировать, какая погода будет в новогоднюю ночь, на данный момент не представляется возможным. Об этом 6 декабря сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ну и Новый год. Есть такая теория, что из-за хаотичности атмосферы и целого ряда физико-математических факторов заранее известно, что точность наблюдений не позволяет прогнозировать погоду на более высокий срок. Теоретическая предсказуемость — 2 недели. Сейчас предсказуемость 5−6 дней», — сказал эксперт.

Изучив данные за прошлые годы, начиная еще с XIX века, эксперт сделал прогноз относительно того, будет ли снег в новогоднюю ночь.

«С 1980 до 2000 год повторяемость осадков в жидком виде составляет 24%, а в этом веке — 32−33%. Это значит, что вероятность снега за последние 20 лет в новогоднюю ночь составляет 34%, вероятность отсутствия осадкой — 34%, а остальные 23% приходятся на «жидкий снег», — спрогнозировать Вильфанд.

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