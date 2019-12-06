Москва, , 13:09 — REGNUM Правительство РФ выделит дополнительно 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 декабря сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

По его словам, выделяются деньги на поддержку многодетных семей, которые взяли ипотеку. Он уточнил, что эта мера обсуждалась ранее, и речь идёт о родителях, у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. С сентября 2019 года им предусмотрели возможность снижения ипотечного долга на 450 тыс. рублей.

«Оказалось, что эти меры весьма востребованы, поэтому к миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить ещё дополнительные деньги. Выделяется 6 млрд рублей», — сказал Медведев.

По сведениям главы правительства, это «позволит сократить долг не менее чем 12 тыс. семей».