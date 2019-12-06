Москва, , 13:11 — REGNUM До 10−11 декабря в Москве ожидается тёплая погода. Об этом 6 декабря сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несколько слов о погоде на ближайшие дни. Теплая погода на европейской территории страны, Москве в частности. Небольшие осадки, давление чуть ниже нормы. Температура до — 3 градусов. Днём от 0 до +2», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Вильфанд сообщил, что отсутствие стабильного снежного покрова в начале декабря не является чем то экстраординарным.

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