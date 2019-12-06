Сухум, , 13:09 — REGNUM В преддверии новогодних праздников премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, запрещающее рубить ели и пихты. Текст документа был опубликован на сайте правительства республики 6 декабря.

Глава правительства также рекомендовал администрациям районов республики и Сухума использовать для проведения праздников искусственные елки.

Сообщается, что данные меры вводятся для того, чтобы сохранить от уничтожения хвойные насаждения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, которого подозревают в незаконной вырубке 61 ели. Ему грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.