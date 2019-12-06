Москва, , 13:05 — REGNUM С 11−12 декабря в температура в восточной части России должна стать более умеренной. Об этом 6 декабря сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Сибири фантастические изменения происходили — температура была ниже на 15−17 градусов. Существует вероятность, что 11−12 числа полярный вихрь отойдёт в более южные широты, и атмосфера начнёт волноваться — пойдут волны воздушных масс и будет существенное разнообразие на территории нашей страны», — рассказал эксперт.

При этом Вильфанд призвал не удивляться отсутствию снега. Снежный покров, по его словам, формируется в конце ноября, однако в этом году формируется чуть позже, при этом ничего экстраординарного в этом нет

«Снега в принципе сейчас не должно быть в таком количестве, чтобы можно было тренироваться. Снег по климату устанавливается во второй половине ноября. Ничего необычного в этом нет», — заявил Вильфанд.

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