Моши, Танзания, , 13:06 — REGNUM Беспризорные дети, в особенности в деревенских районах Танзании, являются одной из ключевых причин увеличения числа случаев гендерного насилия, несмотря на активные меры, принимаемые правительством в отношении данной проблемы. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление завуча школы «Орландо» в области Килиманджаро.

Выступая на выпускном учеников начальной школы, Кристина Мбите заявила, что отчасти случаи насилия спровоцированы родителями и обществом.

«Хотя правительство продолжает борьбу с этими случаями [случаями гендерного насилия], они все еще представляют серьезную проблему, потому что общество не готово меняться, а беспризорники, особенно в деревнях, провоцируют насилие и педофилию», — заявила Мбите.

Она подчеркнула, что всем членам общества необходимо осознать важность образования, и в особенности это касается детей младшего школьного возраста.

По словам Мбите, дети, достигшие школьного возраста, но так и не начавшие обучение, подвергаются наибольшей опасности стать жертвами жестокости, так как они не имеют необходимых знаний и не смогут распознать насильников, а также не находятся под должным наблюдением.

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