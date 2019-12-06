Москва, , 13:00 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного порталом TourDom.ru, 38% респондентов против того, чтобы в самолете предлагали алкогольные напитки, сообщается на сайте портала.

Опрос был создан после того, как стало известно, что Turkish Airlines больше не будут предлагать клиентам алкоголь на всех рейсах, чья длительность составляет менее 6 часов. Несмотря на то, что почти 40% респондентов поделились, что им не нравится, что в самолетах можно приобрести алкогольные напитки, почти четверть (23%) опрошенных признались, что они предпочитают выпить в полете. 13% из принявших участие в опросе отметили, что они вообще не пьют, но не считают, что продажа алкоголя на борту должна быть под запретом.

Безразлично к алкогольным напиткам на воздушном судне относятся 26%, а 11% респондентов и вовсе стараются брать самые дешевые билеты и не тратить деньги на любые дополнительные услуги.