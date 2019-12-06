Пермь, , 13:00 — REGNUM В Перми суд вынес решение об административном наказании в отношении директора школы № 135 за отказ принять ученика в десятый класс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мотовилихинского районного суда города.

В связи с отказом родители ученика обратились в прокуратуру, ведомство провело проверку и выявило нарушение порядка приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования.

Установлено, что ребенок учился в школе с первого класса и проживает на территории, относящейся к школе. Однако в приеме в десятый класс получил отказ из-за отсутствия свободных мест. Вместе с тем выяснилось, что в десятых классах предусмотрено 52 места, но на момент проведения проверки имелось только 30 заявлений о приеме.

Суд признал директора школы виновным в правонарушении по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций» и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Стоит отметить, что это минимальное наказание для должностных лиц, предусмотренное данной статьей.