Брянск, , 13:02 — REGNUM Полицейские установили личности вандалов, повредивших общественный туалет во вновь открытом Майском парке Брянска, сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Виновниками погрома оказались четверо подростков. Ущерб от их действий составил порядка 30 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, 14-летние подростки зашли в общественный туалет и взорвали там три петарды, а затем повредили выключатели, розетки, дверные ручки, дверь и опоры. Сумма ущерба, с учётом проведения восстановительных работ, составила 28 392 рубля. Так как молодые люди ещё не достигли возраста привлечения к административной ответственности, за этот погром ответят их родители — составлены соответствующие протоколы, родственникам придётся оплатить восстановительные работы в парке.

Подростков поставят на учёт в Комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Бежицкого района Брянска.

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