Москва, 6 декабря 2019, 13:10 — REGNUM Руководство московского роддома №27 при городской клинической больнице имени Спасокукоцкого уволили после жалоб пациентов. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В учреждении была проведена внутренняя проверка и проверка ведомственного контроля, по итогам которых уволили заведующую филиалом роддома Марину Сармосян, а также заведующих всех отделений учреждения.
В сообщении уточняется, что проверки были инициированы после многочисленных жалоб пациентов.