Москва, , 13:10 — REGNUM Руководство московского роддома №27 при городской клинической больнице имени Спасокукоцкого уволили после жалоб пациентов. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В учреждении была проведена внутренняя проверка и проверка ведомственного контроля, по итогам которых уволили заведующую филиалом роддома Марину Сармосян, а также заведующих всех отделений учреждения.

В сообщении уточняется, что проверки были инициированы после многочисленных жалоб пациентов.