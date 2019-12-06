Братислава, , 12:57 — REGNUM Главы дипломатических ведомств России и Андорры подписали соглашению, по которому они отказываются от необходимости получения визы при въезде, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Документ был подписан 5 декабря в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Сергеем Лавровым и его коллегой в Андорре Марией Убах. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу спустя 90 дней после подписания соглашения.

Поясним, что, хотя формально россиянам не требуется получать визу для поездок в Андорру, для визита они вынуждены обращаться за шенгеном Испании или Франции, через которые они могут приехать в Андорру. В то же время граждане Андорры должны оформлять визу для поездок в Россию — но через 90 дней необходимость в этом отпадет.