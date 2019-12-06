Ярославль, , 12:52 — REGNUM В Ярославле жители дома №109 на Тутаевском шоссе направили обращение в прокуратуру. Они недовольны тем, что временный объезд из-за ремонта шоссе проложили через их двор. Об этом сообщает портал YarNews.

Объездная дорога в Ярославле Yarnews.net

Шоссе перекроют для ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» на несколько месяцев. Люди возмущены, что значительный поток транспорта пойдет через территорию, которая принадлежит собственникам квартир.

«Работы не согласованы, общее собрание по этому поводу не проводилось, какие-либо согласовательные документы отсутствуют. Несмотря на попытки собственников МКД №109 препятствовать незаконным действиям АО «ГК ЕКС» работы были проведены». Таким образом, в результате указанных работ земельный участок, на котором расположен МКД №109, уменьшился, что в свою очередь нарушает права всех собственников. АО «ГК ЕКС» ограничило право собственности на общее имущество собственников МКД, образовав дорогу общего пользования на части земельного участка, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений МКД», — говорится в обращении.

Работы ведет крупнейший исполнитель госзаказов в регионе группа компаний «ЕКС». По словам жителей, городские власти согласовали схему объезда через частную территорию.

«Мало того, что сотрудники мэрии закрыли глаза на право собственности, при таком варианте объезда получается сквозное движение транспорта через жилую зону. Жителей такая перспектива не устраивает. Особенно родителей. Конечно, они понимают ситуацию с ремонтом шоссе и готовы рассматривать варианты, согласовывать их по закону. Без самоуправства», — написал в социальных сетях житель дома Артем Тимофеев.

Представители мэрии города говорят о том, что в сложившейся ситуации виноваты не власти, а подрядчик. Жители просят прокуратуру пресечь нарушение закона.

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