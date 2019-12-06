Москва, , 12:52 — REGNUM Планете угрожает глобальное потепление климата. Об этом 6 декабря сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нельзя не обратить внимание на глобальное потепление. В Мадриде проходит сессия по этому вопросу. Очень тревожные факты звучат. С точки зрения метеорологии нынешний год при осреднении все 12 месяцев по прогнозам выйдет на 2−3 место, но есть 10−15%, что он выйдет на первое место. Оценки показывают, что последние девятилетие было самым тёплым. Пятилетие тоже было самым теплым, самым жарким за всю историю наблюдений. Это не очень радует. Заметно ускорился рост уровня океана», — сказал Вильфанд.

На фоне роста среднего значения температуры повышается уровень океана за счёт таяния льда. Причём в основном за счёт таяния материкового льда и Гренландии.

«В этом году был обнаружен феноменальный эффект, когда 90% площади гренландского ледника начала таять. Такого не было никогда. Это очень тревожный фактор. Средняя протяжённость льда, площадь покрытия льдом Арктики была второй среди наиболее низки характеристик площадей. Кислотность океана увеличилась на 26%. Это очень много. Это огромная проблема», — сообщил эксперт.

Изменение климата, которые приводят к климатическим бедствиям угрожают мировой экономики, отметил эксперт. К концу века температура может увеличиться до 3 градусов, предрёк глава Гидрометцентра России.

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