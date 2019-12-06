Рига, , 12:51 — REGNUM «Марш света», организованный русским Союзом Латвии и Штабом защиты русских школ в защиту образования на русском языке, прошел в Латвии 5 декабря. Об этом пишет портал Mixnews.lv.

По словам организаторов, участники мероприятия собрались после 19:00 (местное время) у здания министерства образования в старой Риге как «символа тьмы» и, включив фонарики, проследовали к памятнику Свободы в центре города.

В шествии, по словам организаторов, приняли участие около 1000 человек, по оценкам полиции их было 500.