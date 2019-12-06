Ульяновск, , 12:47 — REGNUM В Ульяновской области начались мероприятия, посвящённые небесному покровителю края — блаженному Андрею Симбирскому, который в 2000-е годы был прославлен в лике святых Русской православной церкви. Мероприятия продлятся по 13 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Череда событий началась с кинолектория «Града Симбирского покровитель». Сегодня, 6 декабря, для студентов пройдут внеурочные мероприятия, где расскажут о жизни и сподвижничестве святого, а с 9 по 12 декабря в музее изобразительного искусства будет представлена репродукция картины «Андрей блаженный Симбирский» Станислава Слесарского. Ключевым событием станет премьера фильма «Андрей Блаженный» и праздничный концерт. В афише также выставки, беседы, концерты, кинопоказы.

В региональных средних профессиональных учреждения с 9 по 13 декабря будут проведены фотомарафоны «Храмы Ульяновской области». В муниципальных образованиях до 14 декабря запланировано проведение лекций и бесед, интерактивов и выставок, а также показы фильмов.

Отметим, мероприятия приурочены к 178-летию со дня преставления блаженного Андрея Симбирского, который считается небесным покровителем Ульяновской области. Андрей Симбирский (Андрей Ильич Огородников, 1763−1841 годы) является православным святым. Он исцелял больных, при этом в течение жизни питался хлебом и сухими ягодами, по праздникам — чаем с мёдом. 3 июня 1998 году его канонизировали как местночтимого святого, 5 октября 2004 году на Архиерейском соборе был прославлен в лике святых Русской православной церкви. Его мощи покоятся в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе в Ульяновске.