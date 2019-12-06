Москва, , 12:47 — REGNUM После проведения необходимых структурных реформ по части пенсионной системы российское правительство взялось за работу над улучшением социальной инфраструктуры. Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Что касается социальных изменений в политике кабинета — я убеждён, что они произойдут. Пенсионная реформа, которая реализовывалась в 2018 году, отчасти в 2019 — это необходимый, важный компонент структурных социальных реформ. Дело здесь не в деньгах, не в фискальной составляющей. Это была необходимая мера», — заявил Орлов.

«Никто никогда не говорил о том, что таким курс будет всегда. Сейчас совершенно очевидно происходит социальный поворот. Хотя бы это видно по увеличению финансирования здравоохранения и я думаю, мы увидим ситуацию, изменения достаточно радикальные уже в следующем году», — подчеркнул он.