Улан-Удэ, , 12:44 — REGNUM В институте перевода Библии (ИПБ) проходит итоговая консультация по переводу полной Библии на бурятский язык. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе научной организации.

В консультации приняли участие члены рабочей группы по переводу, а также представители Улан-Удэнской митрополии РПЦ. В сентябре переведённый текст был передан в митрополию для церковного рецензирования перевода.

«Проекту ИПБ по переводу Библии на бурятский язык уже почти 25 лет», — отмечают в институте.

Добавим, что в 2010 году был был переведён и опубликован Новый Завет, который в настоящее время используется епархией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году институт перевёл Библию на татарский язык. Это пятый полный перевод священной книги в России — до этого ее перевели на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки.

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