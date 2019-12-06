Орел, , 12:42 — REGNUM Количество случаев отравления суррогатной алкогольной продукцией на территории Орловской области за последние пять лет снизилось более чем в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области 5 декабря.

Как сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадозора Александр Румянцев, если пять лет назад в регионе в год фиксировалось по 103 случая отравления «левым» алкоголем, то в 2019 году таких случаев зарегистрировано 14.

С начала этого года специалисты сняли с реализации более 350 литров алкогольной продукции, уточнил Румянцев.

Добавим, что по данным Орёлстата, в январе — сентябре 2019 года от алкогольных отравлений скончались 27 жителей региона (43 — в 2018 году).