Москва, , 12:41 — REGNUM Около половины жителей России (43%) одобряют переход на электронные трудовые книжки и другие документы — полностью 18%, скорее одобряют — 25%, приводит данные опроса исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Относятся к нововведению безразлично 22%. Против любых электронных документов выступают 29% граждан РФ. Причины: «в электронных базах возможны ошибки», «воруют данные», «сбой системы».

Больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек среди молодежи до 24 лет (47%), меньше всего среди людей 45 лет (33%).

Опрос проведен 3—4 декабря 2019 года в 365 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, электронные трудовые книжки в России начнут использовать с января 2020 года. Соответствующий пакет законов ранее в третьем, итоговом чтении приняла Госдума РФ.

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