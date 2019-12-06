Оренбург, , 12:42 — REGNUM Европейский суд по правам человека 5 декабря опубликовал решение о мировом соглашении. Российские власти признали, что государство нарушило в отношении оренбуржца Алексея С. статью Европейской конвенции, гарантирующую запрет пыток и жестокого обращения, а также право на эффективное расследование. Оренбуржцу должны выплатить компенсацию в 20 тыс. евро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете против пыток.

По данным организации, в 2011 году Алексея задержали по подозрению в совершении разбойного нападения на девушку. Свою вину оренбуржец не признал.

По словам молодого человека, из него в прямом смысле выбивали признательные показания. Среди пыток Алексей назвал удары по голове противогазом, перекрытие доступа кислорода полиэтиленовым пакетом, отчего парень терял сознание. В изоляторе временного содержания у оренбуржца зафиксировали телесные повреждения.

В июле 2011 года суд признал Алексея виновным в совершении преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы.

В марте 2011 года молодой человек обратился в следственные органы с заявлением о пытках в полиции. Добиться возбуждения уголовного дела не удалось. В 2014 году правозащитники направили в интересах Алексея С. жалобу в Европейский суд по правам человека. В 2018 году она была коммуницирована. Минюст России предложил оренбуржцу заключить мировое соглашение.