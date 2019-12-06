Москва, , 12:41 — REGNUM Осень 2019 года стала самой теплой в северном полушарии за всю историю наблюдений. Об этом 6 декабря сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ранее Гидрометцентр сообщал, что и сентябрь, и октябрь на северном полушарии оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. Температура ноября вошла в первую тройку самых тёплых за всю историю. Осень стала самой тёплой за всю историю наблюдений», — сказал эксперт.

Однако были и регионы-исключения. Например, в Центральной и Восточной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке температуры были далеки от максимальных значений за историю наблюдений

«В России осень 2019 года заметно теплее нормы, но все-таки она не является самой теплой за всю историю наблюдений. По территории страны она занимает 10−11 место. А вот за 11 месяцев температура оказалась самой тёплой за всю историю наблюдений. И в Москве за 11 месяцев температура самая высокая за всю историю наблюдений. Для России этот год будет, наверное, самым тёплым за всю историю наблюдений, это касается и Москвы», — сказал Вильфанд.

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