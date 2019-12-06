Москва, , 12:42 — REGNUM Более пяти тысяч москвичей участвуют в конкурсе на навык скоростной печати. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Заочный тур онлайн-чемпионата «Правильно и быстро» стартовал в середине ноября. Как отметили в департаменте образования, цель чемпионата — помочь москвичам в проверке оперативности и улучшении навыков печати. Принять участие в турнире может каждый желающий до 28 февраля 2020 года. Соревнование проходит как в индивидуальном, так и в командном зачете.

В марте 2020 года пройдет очный этап конкурса.