Ташкент, , 12:32 — REGNUM Церемония открытия филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Ташкенте состоится 9 декабря, сообщили 6 декабря в пресс-службе российского института.

Отмечается, что с сентября 2019 года МГИМО начал обучать студентов по направлениям подготовки «Бизнес-информация» и «Юриспруденция». Обучение было запущено на базе Университета мировой экономики и дипломатии.

В МГИМО добавили, что при поддержке руководства Узбекистана в Ташкенте в рекордные сроки было построено новое здание филиала, которое совмещает в себе классическую архитектуру и современную инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ташкенте состоялся форум выпускников МГИМО. В мероприятиях приняли участие ректор вуза Анатолий Торкунов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, министр культуры РФ Владимир Мединский и другие гости.

Читайте ранее в этом сюжете: Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане