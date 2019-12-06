Токио, , 12:30 — REGNUM В Японии компания CGS начала делать номерные знаки для авто с внутренней LED-подсветкой. Об этом сообщается на портале CarsWeekRu.

Стоит отметить, что в 1970-х номера с подсветкой были распространены в северных районах Японии. Там из-за частых туманов и снегопадов у водителей была проблема с видимостью на дорогах.

В те времена в светящихся номерных знаках использовали обычные лампочки накаливания. Позже с развитием LED технологий вместо них стали устанавливать светодиоды.

Современные светодиоды в бытовых лампах имеют срок службы не превышающий 20 тысяч часов. В CGS решили нарастили этот показатель. Их светодиоды за 100 тысяч часов работы теряют всего 3% яркости.

Сообщается, что за комплект светящихся госномеров придется заплатить 24 000 иен (около 14 тыс. рублей).

Напомним, корпорация Valeo совместно с университетом Гунма представили электрогрузовик, построенный на основе системы Valeo 48V с электромоторами eDrive. Машина позиционируется как промежуточная версия между пикапом и фургоном.

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