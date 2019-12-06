Обнинск, Калужская область, , 15:18 — REGNUM Обнинский хлебокомбинат Калужской области передал свою продукцию — «Калужское тесто» — в посольство России в Литве для участия в XVII международной дипломатической благотворительной ярмарке, которая состоялась в преддверии рождественских праздников в здании ратуши столицы Литвы — городе Вильнюсе. Договорённость об участии Обнинска в мероприятии была достигнута во время поездки делегации наукограда в город-побратим Висагинас на празднование дня города. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Вельской благотворительной ярмарке стенд из России традиционно пользовался вниманием гостей. Там были представлены изделия народных промыслов и продукция предприятий Калужской, Псковской и Калининградской областей, Москвы и Башкирии. Наиболее популярной на рождественской ярмарке в Литве стала сладкая продукция «Калужского теста».

Напомним, собранные посольством России средства переданы через организаторов ярмарки на благотворительные нужды детским домам и лечебным учреждениям Литвы.

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