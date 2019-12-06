Москва, , 12:09 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила о том, что ее преследуют в интернете за законопроект о профилактике домашнего насилия, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Я человек публичный, я законодатель, и я сегодня подвергаюсь такому сталкингу, с которым никому не советую сталкиваться. Потому что у нас рушатся сайты Госдумы, в день против меня как автора законопроекта (о профилактике домашнего насилия) приходит по 200−250 писем одного и того же содержания», — сообщила Пушкина в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

«Люди, которые преследуют нас, которые конкретно мне угрожают, угрожают убийством, расстрелять. Мы, законодатели, вынуждены прибегать к защите адвокатов», — отметила парламентарий.

Госдума и Совфед работают над поправками о криминализации домашнего насилия. Совфед опубликовал проект закона о профилактике семейного насилия.

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