Москва, , 12:09 — REGNUM На Кольцевой линии московского метрополитена запустили новый тематический поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Запуск поезда состоялся в электродепо «Красная Пресня». Интерьер каждого из пяти двухсекционных вагонов посвящен одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и России.

«Пассажиры смогут прочитать интересные факты о странах, ознакомиться с их основными отраслями промышленности и особенностями национальной кухни. При этом в каждом вагоне размещена информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается Евразийская экономическая комиссия — наднациональный орган ЕАЭС. В верхней части салона отражены темпы роста ВВП стран-участниц», — говорится в сообщении.

На дверях вагонов — инфографика о структуре экспорта товаров государств ЕАЭС, итогах внешней торговли с третьими странами. Просканировав QR-коды, пассажиры могут посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также прочитать свежие новости о Союзе.