Москва, 6 декабря 2019, 12:09 — REGNUM На Кольцевой линии московского метрополитена запустили новый тематический поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.
Запуск поезда состоялся в электродепо «Красная Пресня». Интерьер каждого из пяти двухсекционных вагонов посвящен одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и России.
На дверях вагонов — инфографика о структуре экспорта товаров государств ЕАЭС, итогах внешней торговли с третьими странами. Просканировав QR-коды, пассажиры могут посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также прочитать свежие новости о Союзе.