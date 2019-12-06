Бишкек, , 12:03 — REGNUM На территории Киргизии действует три организованные преступные группы (ОПГ), в которые входит 421 человек. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кашкар Джунушалиев на заседании парламента, сообщает издание «АКИPress».

Он отметил, что с начала 2019 года в Киргизии было задержано 136 членов ОПГ, а в розыске находятся еще 13 человек. Министр выступил перед депутатами, которые рассматривают итоги деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что в республике отсутствует официально признанных судом ОПГ. Он добавил, что МВД ведет учет лидеров и членов преступных групп.

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