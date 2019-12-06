Москва, 6 декабря 2019, 12:03 — REGNUM Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля к одному году колонии общего режима, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Суд также зачёл ему время пребывания в СИЗО с 1 сентября.
Чирцова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Прокурор требовал приговорить подсудимого к 3,5 годам колонии.
Судья учла смягчающие обстоятельства, в том числе его благотворительную деятельность, наличие престарелой бабушки и извинение перед пострадавшим.