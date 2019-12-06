Белогорск, Крым, 6 декабря 2019, 12:03 — REGNUM Руководитель крымского сафари-парка Олег Зубков не видит проблемы в кормлении хищников просроченным кормом. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном на Youtube.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней, поскольку животных кормят продуктами с истекшим сроком годности. Владельца учреждения обязали устранить все нарушения и выполнять все требования по содержанию животных.
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