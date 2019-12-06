Белогорск, Крым, , 12:03 — REGNUM Руководитель крымского сафари-парка Олег Зубков не видит проблемы в кормлении хищников просроченным кормом. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном на Youtube.

«Мы не видим никакой проблемы в скармливании хищным животным мяса и рыбы, которые уже непригодны для людей. Это обычная практика европейских зоопарков. При Украине продукция, которая не имела сертификатов, но внешне была нормальной, всегда отправлялась в мои зоопарки для скармливания животным. Мы всегда рады мясу, списанному с продажи людям и поступающему в зоопарк. Мы ежедневно используем сотни килограммов рыбы и мяса, нам эта помощь очень нужна», — отметил Зубков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней, поскольку животных кормят продуктами с истекшим сроком годности. Владельца учреждения обязали устранить все нарушения и выполнять все требования по содержанию животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Владелец крымского парка «Тайган» закупал просроченную говядину на Кубани