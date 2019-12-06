Новая Шотландия, , 12:01 — REGNUM В Новой Шотландии уже с 1 апреля 2020 года начнёт действовать запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним. Как заявил 6 декабря министр здравоохранения канадской провинции Рэнди Делори, провинция будет первой, кто введёт такой запрет.

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«Это решение является ответом на наши опасения по поводу роста, в частности, молодежного вейпинга», — пояснил Делори.

По словам министра, об изменениях в правилах вейпинга власти Новой Шотландии объявит на следующей неделе.

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Отмечается, что, несмотря на то, что в Новой Шотландии за последние 30 лет резко сократился уровень потребления никотина среди молодежи, этот прогресс свёл на нет вейпинг. Так, по данным министра, в 2017—2018 годы в Канаде значительно возросло количество молодых людей, курящих сигареты или вейпы.

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Как показывают недавние исследования, курить электронные сигареты пробовали 37% учеников 7−12 классов Новой Шотландии.

Последовать примеру новой Шотландии может и провинция Онтарио, сообщает CTV News Atlantic. Ранее здесь был принят закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях. Он вступит в силу с января 202 года.