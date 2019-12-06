Абакан, , 12:01 — REGNUM В предстоящие выходные (7−8 декабря) в Хакасии прогнозируется усиление ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По информации республиканского гидрометцентра, в Хакасии 7 декабря прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. На дорогах — снежный накат и гололедица.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ожидаются сильные снегопады.