Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Компания Riot Games открыла новое подразделение под названием Forge для создания одиночных игр. Об этом 6 декабря сообщает портал PCGamer.

Riot Forge будет сотрудничать с различными студиями-разработчиками для создания игр во вселенной League of Legends. Первый проект нового подразделения будет анонсирован на предстоящей церемонии The Game Awards 2019.

Напомним, компания Riot Games наиболее известна как разработчик популярной многопользовательской игры League of Legends. Её релиз состоялся в 2009 году.

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