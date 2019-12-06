Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Представители видеохостинга YouTube назвали самые популярные игры 2019 года по количеству просмотров на платформе. На первом месте оказалась «кубическая песочница» Minecraft, сообщалось в ролике YouTube Rewind 2019: For the Record 5 декабря на официальном канале сервиса.

Первые три места в списке заняли Minecraft (больше 100 млн просмотров), Fortnite (больше 60 млн просмотров) и Grand Theft Auto (больше 36 млн просмотров). Ну других позициях оказались игры: Garena Free Fire, Roblox, PUBG Mobile, League of Legends, PUBG, Brawl Stars и Mobile Legends: Bang Bang.

Напомним, Rewind — это серия видеороликов официального канала сервиса YouTube, в которых подводятся итоги уходящего года. Представители хостинга называют самых популярных блогеров и виды контента.

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