Ташкент, , 11:45 — REGNUM В отделах народного образования в Узбекистане на всех уровнях вместо должности методиста введут должность ментора, сообщает 6 декабря издание «Подробно.uz» со ссылкой на первого заместителя министра народного образования Алишера Умарова.

По его словам, с 2021 года 5% учителей и директоров школа обязаны будут пройти лицензирование. Процедуру профессионального лицензирования учителей планируется внедрять поэтапно. Планируется, что срок профессиональной лицензии учителей составит 5 лет, а директоров — 3 года.

Кроме того в Сурхандарьинской области Узбекистана запущена проверка знаний учителей. Она проходит поэтапно и коснется всех регионов республики. По результатам тестирования учителей планируется запустить тренинги, которые будут направлены на повышение квалификации учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020—2022 годах на строительство, ремонт и реконструкцию общеобразовательных школ в Узбекистане планируется выделить 4,05 трлн сумов ($420 млн).

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