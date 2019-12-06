Рига, , 11:45 — REGNUM Гражданам России следует ответить на выпад Раймонда Паулса о «навязчивой российской публике» ненавязчивым отказом от посещения его концертов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 декабря, комментируя высказывания латышского композитора.

Как сообщалось ранее, Паулс в интервью местным СМИ заявил, что «наши люди не такие навязчивые, как в России». «У нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — добавил он.

«Сказанное Раймундом Паулсом о «навязчивой российской публике» — это хороший урок для неё. Для многих в России имя «маэстро» связано с лучшим в советской эпохе. И только советская эпоха, только Советский Союз могли сделать из мальчика из не самой благополучной латышской семьи столь известного и любимого русским народом и другими народами СССР композитора. Он же в годы перестройки ответил на это грязной неблагодарностью, оскорблением русских, соучастием, пусть и не самым активным, в политике дискриминации наших соотечественников в Латвии.

Во второй половине 1990-х к нему пришло некоторое протрезвление, но шатания в сторону акцентирования превосходства латышей над русскими ему были свойственны всегда. Свойственны они ему, как мы видим, и сегодня.

В 1990-е и начале 2000-х мы, в МИДе России, старались ретушировать подобные проявления неприязни к русским, не хотели обострять, не хотели огорчать российских поклонников этого действительно очень талантливого композитора. Зря мы это делали. Каждого из деятелей культуры (хотя может ли культурный человек сказать такое о любящей его аудитории?) бывших республик СССР надо просвечивать именно на это — на местечковый шовинизм. Он цветет у них бурным цветом. Цветёт даже в Москве. А уж на родине — и подавно!

Надеюсь, что наши люди, чтобы не быть навязчивыми, проголосуют ногами прочь с концертов Раймонда Паулса, подальше от прилавков, где продаются его диски», — отметил Михаил Демурин.