Тула, , 11:39 — REGNUM Массовые проверки водителей в целях выявления управления транспортом в состоянии опьянения проведёт тульская полиция на дорогах региона, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Тульской области.

Массовые проверки станут частью широкомасштабного профилактического мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, которое стартует в Тульской области. Помимо массовых проверок, сотрудники ДПС будут проводить разъяснительные беседы с водителями и пешеходами об особенностях движения на улицах и дорогах в темное время суток, в зимний период времени.

Также в регионе планируется проведение рейдов по проверке автобусов, которые задействованы в перевозке детей. На пешеходных переходах, будут организованы профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам и направленные на повышение дисциплины пешеходов. Также в рамках мероприятий полиция обратит внимание на состояние дорог в зимних условиях.