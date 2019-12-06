Вашингтон, , 11:39 — REGNUM В сети появился первый трейлер предстоящего фильма «Мулан». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Disney 5 декабря.

Картина расскажет историю девушки, которая отправилась на войну вместо своего больного отца. Теперь Мулан предстоит доказать всем силу своего характера и заслужить уважение других воинов.

Напомним, фильм «Мулан» станет ремейком одноимённого полнометражного мультфильма, выпущенного в 1998 году. Оригинальный проект, в свою очередь, основан на средневековой китайской балладе о Хуа Мулань.

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