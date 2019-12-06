Чаттануга, , 11:37 — REGNUM В 2019 году «отвечать за работу» иллюминации на рождественской ёлке, установленной в океанариуме в Чаттануге американского штата Теннесси, будет электрический угорь. Об этом сообщается на странице океанариума в Facebook.

https://www.facebook.com/tennesseeaquarium/videos/795973304195346/

Так, хвойное дерево соединили с аквариумом, в котором обитает электрический угорь. От того, сколько электричества вырабатывает рыба для поиска добычи или во время стресса, будет завесить яркость огней, украшающих ёлку.

На официальном Twitter угря, который ведут сотрудники океанариума, Мигель Уотсон (так назвали рыбу), похвастался своей способностью зажигать огни рождественской ёлки.

«Конечно, я справлюсь. Моя феноменальная космическая, ну, биоэлектрическая сила, в принципе, безгранична», — «сказал» Уотсон.