Москва, , 11:43 — REGNUM Штраф в размере 120 тыс. рублей должен выплатить участник несанкционированной акции Павел Новиков, напавший на полицейского 27 июля в Москве. Такое решение вынес 6 декабря Тверской суд столицы.

Оглашая приговор, судья отметила, что Новикову назначен штраф в размере 150 тыс. рублей. Сумма уменьшена до 120 тыс. рублей, так как Новиков находился под стражей на стадии следствия.

Гособвинитель просил отправить Новикова на три года в колонию общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Новиков признал на суде, что напал на сотрудника полиции во время незаконного митинга. На заседании 6 декабря ему был вынесен обвинительный приговор.

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