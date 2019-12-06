Волгоград, 6 декабря 2019, 11:33 — REGNUM Академия «Ротор» выйдет из структуры федерации футбола Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерации. Эти изменения связаны с вероятным включением клуба в число участников Юношеской футбольной лиги с сезона 2020−2021 годов.
Новая организационно-правовая форма академии необходима в связи с требованием руководства РФС. По словам руководителя академии Артёма Королева, это «чисто бюрократические моменты, тренеры и тем более воспитанники переход никак не заметят».
Академия «Ротор» была частью ликвидированного ГАУ ВО «ФК «Ротор». Детская школа была включена в структуру федерации футбола Волгоградской области решением исполкома общественной организации в 2015 году.