Вашингтон, 6 декабря 2019, 11:29 — REGNUM Группа хакеров под названием CODEX смогла полностью удалить защиту Denuvo и VMProtect из игры Assassin's Creed Origins. Об этом 5 декабря сообщила «Игромания».
Версия игра без всякой защиты предназначена для тестирования производительности — хакеры хотели проверить, влияет ли Denuvo на быстродействие в проекте. Результаты эксперимента пока не сообщаются.
Напомним, Denuvo — это технология защиты от несанкционированного взлома, применяемая в большинстве видеоигр. Хакеры из CODEX уже доказывали, что защита часто влияет на производительность игр (например в Injustice 2).
Читайте ранее в этом сюжете: В игре Conan Exiles появилась возможность оседлать лошадь