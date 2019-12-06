Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Группа хакеров под названием CODEX смогла полностью удалить защиту Denuvo и VMProtect из игры Assassin's Creed Origins. Об этом 5 декабря сообщила «Игромания».

Версия игра без всякой защиты предназначена для тестирования производительности — хакеры хотели проверить, влияет ли Denuvo на быстродействие в проекте. Результаты эксперимента пока не сообщаются.

Напомним, Denuvo — это технология защиты от несанкционированного взлома, применяемая в большинстве видеоигр. Хакеры из CODEX уже доказывали, что защита часто влияет на производительность игр (например в Injustice 2).

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