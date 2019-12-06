Иваново, , 11:28 — REGNUM К установке главной городской ели приступили на площади Ленина в Иваново. Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации города, в этом году будет установлена та же ёлка, что и в 2018 году.

«Восьмиметровую искусственную красавицу привезли в прошлом году из столицы, в этот раз ее дополнят новыми украшениями. Уже сегодня ветви засияют гирляндами», — сообщили в мэрии.

https://www.instagram.com/p/B5uN5zvlQEj/

Новогодние ели также будут установлены на городских площадях, в скверах и у торговых центров. На площади Пушкина, где будут проходить народные гулянья, ёлку уже установили. Ещё одна ель появится у кинотеатра «Современник» — в мэрии обещают, что она будет «авангардной».

»Надеемся, что придется ее восстанавливать не так часто, как в прошлом году, после соревнований горожан сделать на ее фоне самое необычное сэлфи», — говорится в сообщении.