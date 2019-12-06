Новосибирск, , 11:18 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил перед управляющими организациями и владельцами административных зданий задачу — организовать очистку крыш от сосулек и снежных навесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, отметив, что связано это с неблагоприятными погодными условиями.

Эксперт комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии Новосибирска Наталья Матавкина рассказала, что в ноябре осмотрены 274 многоквартирных дома. Выявлены 24 замечания по наличию снежных навесов и сосулек и 15 — по содержанию придомовых территорий. По итогу проверок составлены 16 протоколов об административном правонарушении, из них 13 — по наличию сосулек и снежных навесов.

За текущую неделю — со 2 по 6 декабря — осмотрены 270 многоквартирных домов, на 30 из них обнаружены снежные навесы и сосульки на крышах и на балконах.

ИА REGNUM сообщало, что, по данным синоптиков, в Новосибирске начался сезон ледяных дождей.

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