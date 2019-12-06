Ташкент, , 11:11 — REGNUM Юридические компании Узбекистана планируют открыть свои филиалы на территории Китая для обслуживания торговых организаций, сообщает 6 декабря издание «Подробно.uz».

Вопрос открытия узбекистанских филиалов в Китае обсудили представители китайской юридической компании Duan & Duan, проректор Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) И. Рустамбеков и заместитель министра юстиции Узбекистана А. Ташкулов.

Стороны договорились провести конкурс для выбора компаний, которые откроют свои филиалы в Китае. Кроме того, во время переговоров достигнута договоренность о прохождении студентами ТГЮУ практики в офисе Duan & Duan.

Отметим, филиал китайской компании Duan & Duan открылся в Ташкенте в 2018 году. Представительство компании в Узбекистане было создано в рамках проекта «Один пояс, один путь».

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