Магнитогорск, Челябинская область, , 11:09 — REGNUM В Челябинской области 16 местных жителей отданы под суд. Им вменяют участие в преступном сообществе и покушение на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Группировка действовала в Магнитогорске в апреле 2017-го-сентябре 2018 года. Наркотики продавали через интернет. А с июня 2018 года у них действовала нарколаборатория.

Все обвиняемые находятся в СИЗО. У них изъято больше 3,8 кг. наркосредств. Имущество наркоторговцев арестовано.