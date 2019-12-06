Осло, , 11:08 — REGNUM В многопользовательской игре Conan Exiles появились лошади и возможность ездить верхом. Об этом сообщалось 5 декабря в трейлере обновления Mounts and Riders of Hyboria на YouTube-канале компании Funcom.

Теперь игроки Conan Exiles смогут приручить дикую лошадь и сделать её своим личным скакуном. При этом у геймеров появится возможность сражаться верхом.

Напомним, Conan Exiles — это массовая многопользовательская игра с элементами симулятора выживания, выпущенная в 2018 году. События проекта разворачиваются в выдуманной вселенной книг о Конане-варваре.

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