Москва, , 11:07 — REGNUM Главные чертами современного «героя нашего времени» — это честность, порядочность, справедливость и ответственность. Так считают 36% жителей России, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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К важным чертам «героя нашего времени» граждане отнести: доброжелательность, человечность (19%), активность и коммуникабельность (18%), храбрость и мужественность (13%), альтруизм, неравнодушие (10%).

Также эти слова ассоциируются с патриотами Родины: армией, МЧС, ветеранами, полицией и пожарными (8%). Затруднились дать определение, кто такой «герой нашего времени» 31% опрошенных.

Опрос проведен 4 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, «героями нашего времени» для 49% участников опроса ВЦИОМ являются «врачи, лечащие и спасающие людей».

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