Токио, , 11:00 — REGNUM В экшене Daemon x Machina появились Геральт и Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 5 декабря сообщила «Игромания».

Новое загружаемое дополнение добавило в игру ряд элементов для кастомизации персонажа. Теперь из пилота (аватар игрока) можно сделать копию Геральта или Цири.

Напомним, Daemon x Machina — это экшен-игра про сражения боевых роботов. Релиз проекта состоялся в 2019 году.

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