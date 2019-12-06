Лондон, , 10:54 — REGNUM Британская студия Ndemic Creations выпустила обновление для своей игры Plague Inc., посвящённое фейковым новостям. Об этом сообщалось на официальном сайте разработчиков 5 декабря.

В новом обновлении игроки должны будут придумать собственную фейковую новость и сделать так, чтобы её увидели как можно больше людей. Для этого геймеры смогут использовать «современные инструменты и психологические приёмы».

Напомним, Plague Inc. — это популярная стратегическая видеоигра, в которой игроки должны создать смертельный вирус и уничтожить всё население Земли. За семь лет существования проекта (релиз состоялся в 2012 году) он вышел на всех актуальных игровых платформах.

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